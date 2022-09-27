Sosyal medyada beğeni uğruna magandalık yaptılar

İstanbul Boğazında bindikleri bir tekneden rastgele silahla ateş eden iki geni kızın görüntüleri sosyal medyada yayılınca gündem oldu. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından çalışma başlatan Gasp Büro Amirliği ekipleri tekne üzerinde ateş eden ve paylaşım yapan şahsın Binnur A. (23) olduğunu tespit etti.

Genç kızlar silahı kendilerine kaptanın verdiğini iddia edince polis kaptan A.K.'yı da gözaltına aldı. A.K.'ye "genel güvenliği tehlikeye atmak" suçundan işlem yapılıp serbest bırakıldı.

Doğan Can Cesur



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