Sosyal medyada fenomen olan simitçi ile iş adamı ilk kez buluştu

Şişli'de bir simitçinin elinde kalan bütün simitleri satın alarak sosyal medyada fenomen olan iş adamı İbrahim Yılmaz ve Ordulu simitçi İsa Midilli ilk kez bir araya geldi. Kısa süre içinde 40 milyon kişi tarafından izlenen video sonrasında dost olan iki isim arasında ticaret de başladı.

Her Cuma 100 simit

İbrahim Yılmaz, yönetim kurulu başkanlığını yaptığı holdingin Perpa Ticaret Merkezi'ndeki ofisinde Cuma günlerini 'simit günü' yapmaya karar verdi. Bu kapsamda her Cuma simitçi İsa Midilli'den alınan 100 simit holding personeline ve ticaret merkezindeki bazı ofislere ikram ediliyor.

"Çocukluğumda içimde kalmış olan bir hayaldi"

Ofiste bir araya gelen İbrahim Yılmaz ve İsa Midilli, aralarında başlayan dostluk hakkında da konuştu. İsa Midilli'nin elinde kalan tüm simitleri neden aldığını tekrar anlatan İbrahim Yılmaz, çocukluğunda seyyar satılık yaptığını söyledi. Çocukken kurduğu hayali de anlatan Yılmaz şöyle konuştu: "Burada simitçi ağabeyin hikayesinin devamında benim çocukluğuma inerseniz, ben ilk ve ortaokul yıllarında seyyar satıcılık yapıyordum. Babamın çalıştığı lokantada kalan kıymalı, kaşarlı pideleri akşam satıyordum. Bunları satmak için hep kahveleri dolaşırdım ve her zaman şöyle bir hayalim oldu. Keşke birisi gelse de şu pideleri alsa bugün eve erken gitsem.

Bu simitleri almamdaki en büyük sebeplerden birisi, çocukluğumda içimde kalmış olan bir hayaldi. Amcayla tekrar buluşun diye çok sayıda mesaj aldım. Biz de amcanın ne eksiği ne ihtiyacı varsa onları yapacağımızı söyledik. Cuma günlerini 'simit günü' yaptık. Cuma günleri simit alıyoruz personelimize ve yakın çevremize dağıtıyoruz."

Simit satışları arttı

Evli ve 5 çocuk sahibi olan, 2 çocuğunu da üniversitede okutan simitçi İsa Midilli ise sosyal medyada yayılan video sonrasında satışlarının arttığını söyledi. Her Cuma ofise simit getireceğini belirten Midilli, "O gün trafikte simit satıyordum bir vatandaş geldi 'simitlerin hepsini verir misin' deyince ben sevindim. Fazla simit alan olmuyordu o günden sonra milletle tanıştık. Simit satışlarında artış oldu. Her cuma benden 80-100 simit alıyor yardımcı oluyorlar" dedi.

Serdal Altıntepe