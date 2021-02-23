Sosyal medyada gördüğünü denedi, bir anda talep yağdı

Denizli'de yaşayan 33 yaşındaki Gürkan Şakar, 10 yıldır fayans ve seramik işçiliği ile uğraşıyor. Boş vakitlerinde sosyal medyada zaman geçiren Şakar, Çinlilerin fayanslar ile yaptığı 3 boyutlu fayans döşemelerini görünce kendiside yapmaya karar verdi. İnternet üzerinde Türkiye'de 3 boyutlu fayans yapan kişileri araştıran Şakar'ın bu girişimi sonuçsuz kaldı. Türkiye'de ilk yapan olma özelliğine sahip olduğunu belirten Şakar'ın bir haftalık çalışmasının sonucu ise görenleri hayrete düşürdü. Kendi sosyal medya hesabı üzerinden son halinin fotoğraflarını paylaşan Şakar'a yurdun dört bir yanından teklif gelmeye başladı.

“Türkiye'de yapabilen yok”

Araştırmalarının sonucunda Türkiye'de 3 boyutlu fayans döşemeciliği yapanın olmadığını belirlediğini söyleyen Gürkan Şakar, “10 yıldır seramik işini yapıyorum. Merak sardım 3 boyutlu fayansa ve Çinlilerin yapabildiğini gördüm. Türkiye'de yapabilen yok, iddia ediyorum ve daha önce görmedim. Sosyal medyada yaparlarken gördüm. Nasıl yapılır diye izledim. 6 gün boyunca gece gündüz düşündüm. İlk önce çap parçalarını kesmeyi öğrendim. Kestikten sonra tek tek işaretleyerek fayansı elde ettim. Kendi sosyal medyamda paylaştığım için yoğun talep oldu. Baya isteyenler oldu yapalım diye. En kısa sürede tanıtımını yapacağız” dedi.

Fadıl Pişkin - Eren Elyesa Polat

