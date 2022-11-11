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Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama

Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama
Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama

Adana’da iki grup arasında sosyal medyadaki küfürleşme yüzünden çıkan ve bir kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Sosyal medyada küfürleşme silahlı çatışmayla bitti: 1 yaralı, 3 tutuklama - Tıkla İzle

Edinilen bilgiye göre olay, 2 Kasım Çarşamba günü günü saat 23.00 sıralarında Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Daha önceden husumetli oldukları öğrenilen iki grup, sokakta karşılaşınca tartışmaya başladı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Muhammet Salih İlhanlı ile arkadaşları Mithat Anlaş ve Selçuk Alakaş, tabancayla ateş açtı. Karşı gruptaki Hüseyin Arat, Mazlum Deniz, Caner Çiçek, Ümit Taylan Satar ve Ahmet Enes Alataş'ın da karşılık vermesiyle sokakta çatışma çıktı. Karnına isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Mazlum Deniz, arkadaşları tarafından hafif ticari araçla yakındaki bir özel hastaneye götürüldü. Burada ilk müdahalesi yapılan Deniz, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Sokakta yapılan incelemede çok sayıda boş kovan bulundu. Deniz'in hastaneye kaldırıldığı hafif ticari araçta ise 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, silahlı kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Arat'ın evinde yapılan aramada da ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya

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