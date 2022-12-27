Sosyal medyada lince uğrayan fenomen yanlış anlaşıldığını ileri sürdü

Sosyal medya platformlarında çektiği videolarla tanınan sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz yayınladığı bir video tepkilere neden olunca açıklama yaparak özür diledi. Geçtiğimiz günlerde aracıyla seyir halindeyken ilkokul çağındaki iki çocuk, arabasının jantlarına bakarak sosyal medya fenomenine ağır hakaretlerde bulunduğu olayı aktarmak isterken bir anda tepkilerin hedefi haline geldi.

Aldığı tepkiler sonrası büyük üzüntü yaşadığını belirten sosyal medya fenomeni İbrahim Yılmaz, “Yoldan geçerken küfür yedim ve bunu izah etmeye çalışırken birden bire linç edildim. O yüzden bu duruma üzüldüm sonradan benim küfür etmediğini anlayanlar benden özür diledi. Çocuklarımıza küfür etmeyi güldürmek için kullandırıyoruz. Aslında küfrü espri olarak kullanmasak ya da küfür ettikleri zaman çocuklarımıza tebessüm etmesek daha iyi olacağını düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Furkan Duman

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