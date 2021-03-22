Sosyal medyada takipçi kazanmak için yeğenini tokatladı

İddiaya göre Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yaşayan Aziz Ç. isimli şahıs, 2 yıl önce 2 yaşındaki yeğenini defalarca tokatladığı görüntüleri, takipçi kazanmak için sosyal medya hesabından paylaştı. Tepki çeken görüntülerin yayılması sonrası harekete geçen Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürlüğü, hem baba hem de küçük kıza tokat atan amca hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Küçük kızı evinde ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Şanlıurfa İl Müdürlüğü yetkilileri, psikolojik destek sağlamak için çalışmalara başladı.

Amcası tokat attı, babası telefona çekti

Öte yandan küçük kıza tokat attığı belirlenen amca Aziz Ç.'nin İstanbul'da olduğu ve şiddet içeren görüntülerin ise babaya ait cep telefonuyla çekildiği iddia edildi.