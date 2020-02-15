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Sosyal medyada terörü öven 11 kişiye operasyon

Sosyal medyada terörü öven 11 kişiye operasyon
Sosyal medyada terörü öven 11 kişiye operasyon

Adana’da sosyal medyada terör örgütünü öven şahıslara operasyon düzenlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü, şiddet eylemlerini meşru gösteren suç ve suç unsuru paylaşım yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 6 adet telefon, 2 adet hafıza kartı ile 1 adet örgüt mensubuna ait fotoğraf ele geçirildi. Yakalanan zanlılar Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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