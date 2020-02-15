Sosyal medyada terörü öven 11 kişiye operasyon

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı terör örgütü PKK/KCK-PYD/YPG hakkında övücü, şiddet eylemlerini meşru gösteren suç ve suç unsuru paylaşım yaptıkları tespit edilen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK-PYD/YPG yönelik operasyonu başlattı. Özel harekat timlerinin de desteği ile söz konusu şahısların evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Adreslerde 1 adet ruhsatsız tabanca ve buna ait 6 adet fişek, 6 adet telefon, 2 adet hafıza kartı ile 1 adet örgüt mensubuna ait fotoğraf ele geçirildi. Yakalanan zanlılar Adli Tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.