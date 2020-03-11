Sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliği esas salgın yönetimini zorlaştırıyor

Yrd. Doç. Dr. Ümmü Altan Bayraktar, bütün dünyayı tehdit eden Kovid-19'a karşı ülkede önemli tedbirlerin alındığı ortamda, sosyal medyada yaşanan bilgi kirliliğinin; yalan ve yanıltıcı bilginin yayılmasının toplumda korku ve panik yarattığını, esas salgın yönetimini zorlaştıracak zemin hazırladığı vurgusunu yaptı.

“Sosyal medyada yer alan her habere itimat edilmemesi gerek”

Günlük yaşantımızda önemli bir yere sahip olan sosyal medyada yer alan her habere itimat edilmemesi gerektiğine vurgu yapan Bayraktar, hemen hemen herkes tarafından kullanılan sosyal medyada kullanıcıların çok az bir kesiminin bu ortamlardaki etik ihlaller ve güvenliğe dikkat ettiğini ifade etti.

Bayraktar, ‘Sosyal medya kullanıcı türevlidir. Bu nedenle hem haberin hem de bilgi veren unsurların doğruluğunun kontrolünün yapılması zordur. Bu çerçevede kullanıcılar, duydukları bir haberi doğruluğunu kontrol etmeden, araştırmadan paylaşmaktadır. Bu da bilgi kirliliğini ortaya çıkarmaktadır. Sosyal medyada asıl büyük sorumluluk kullanıcılara düşmektedir. Bu çerçevede özellikle söz konusu olan insan hayatının olduğu sağlık konulu haber içeriklerinde sosyal medyada yayılan yanlış bilgilere itibar edilmemelidir' dedi.

“Asılsız haberler sosyal medyada hızla yayılıyor”

Enformasyon ve dezenformasyon arasındaki farkın belirsizleştiği sosyal medya ortamlarında, kaynağı bilinmeyen haberler, bilgiler, videolar ve diğer formlardaki içeriklerin düşünmeden paylaşılmaması gerekliliğinin altını çizen Bayraktar, ‘Asılsız haberler sosyal medyada hızla yayılıyor. Bu da toplumda korku ve paniğe yol açıyor. Bu asılsız bilgilerin yayılmasında, bilgiyi üretenler kadar, paylaşanların da sorumluluğu var. KKTC'de de Kovid-19 ile mücadele devam ederken, paylaşılan asılsız haber içerikleri nedeniyle hastanelere gereksiz ve aşırı başvuru yapılması söz konusu olabiliyor. Bu durum da esas salgının yönetimini zorlaştıracak olumsuz bir zemin hazırlıyor' ifadelerini kullandı.

Günümüzde giderek artan sosyal medya kullanımı, toplumdaki her bireye düşüncelerini paylaşma olanağı sunarken; yalan haberlere maruz kalma, yanlış veya şüpheli bilgiyi yayma eğilimi, manipülasyon vs. sonucunda oluşan bilgi kirliliği ile mücadele etmenin önemine de dikkat çeken Bayraktar, ‘Medya okuryazarlığı alanında çalışanların sıklıkla tekrar ettiği gibi, kişilerin bu içeriklerle ilgili eleştirel bakış açısı geliştirmesi, başlıkları değil haberleri okuyarak, doğrulanmamış bilgileri paylaşmadan, bilgi kirliliğine hizmet etmeden, yeni medya okuryazarlığı becerilerini geliştirmeleri konusunda bilinçlendirilmeleri gerekmektedir' şeklinde konuştu.

