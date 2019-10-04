Sosyal medyada zirvenin adı değişmedi!

Farklı mecralarda 44 binden fazla marka hesabını tamamen istatistiksel verilere göre değerlendiren SocialBrands, her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performans incelemesini gerçekleştirip kamuoyuyla paylaşıyor.

Son Ayın En İyileri: Netflix, Madame Coco ve Türk Hava Yolları

1-30 Eylül dönemine ait verilere göre Netflix, gösterdiği etkili sosyal medya performansıyla SocialBrands Ekim ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. RTÜK'e lisans başvurusu yapmadığı iddialarını, sosyal medya hesaplarından "Benim sizi bırakmaya hiç niyetim yok." diyerek yanıtlayan Netflix, takipçilerinden yoğun ilgi gördü.

Sosyal medyada düzenlediği ödüllü kampanyalarıyla ve ürün tanıtım içerikleriyle takipçilerinden yüksek etkileşim toplayan Madame Coco, SocialBrands Ekim ayı Top100 listesinin en başarılı ikinci markası oldu.

Listede üçüncü sıradaki Türk Hava Yolları ise, yeni uçağı Dreamliner ve THY voleybol takımının Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanmasıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla yüksek etkileşim topladı.

İncelenen Markalar 44 Bin Hesaptan, 1 Milyon 619 Bin İleti Paylaştı! 1 Milyardan Fazla Etkileşim Aldı!

Markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendiren sosyal medya marka endeksi SocialBrands, ekim ayı sonuçlarını hazırlarken 44 bin 619 marka hesabından yapılan 1 milyon 619 bin paylaşımı incelendi.

1 milyar 244 milyon kullanıcı etkileşiminin değerlendirildiği ekim ayı listesinde bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Ziraat Bankası, Nef, Mutlu Akü, İnci Akü, Ford Türkiye, Zen Pırlanta ve Terra Pizza oldu.

Cem Yılmaz'lı Yeni Ford Focus Kampanyası İlgi Topladı

Markalar, ay boyunca yeni dijital kampanyalarıyla dikkat çekti… Ford Türkiye'nin yeni Ford Focus'un özelliklerini tanıtmak için Cem Yılmaz ile çektiği ve 3 seriden oluşan eğlenceli tanıtım filmi, öne çıkan kampanyalar arasında yer aldı. İlk film, Arif karakterinin Cem Yılmaz'a hediye olarak yeni Ford Focus göndermesiyle başlarken serinin diğer filmlerinde Cem Yılmaz aracın özelliklerini deneyimliyor.

Samsung Türkiye, kadın ve çocuğa karşı fiziksel ve psikolojik şiddeti içeren dizi ve programlara reklam vermeyeceğini duyurduğu paylaşımıyla sosyal medya kullanıcılarından yoğun destek gördü.

Türkiye'nin En Kapsamlı Sosyal Medya Endeksi

SocialBrands, markaların sosyal medya performanslarını tarafsız ve tamamen veriye dayalı şekilde ölçümleyen Türkiye'nin tek sosyal medya marka endeksidir. BoomSocial verilerini kullanan SocialBrands; Facebook, Twitter ve Instagram'da yer alan 44 binden fazla marka hesabının performansını aylık dönemlerde hem diğer markalara hem de kendi sektörüne kıyasla ölçümler.

Siz de markanızı SocialBrands platformunu kullanarak inceleyebilir, sosyal medya performansınızı rakiplerinizle kıyaslayabilirsiniz.

