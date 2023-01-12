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Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu

Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu
Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabından bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız’ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, bir araya geldiği minik kıza bebek hediye etti.

Sosyal medyadan bebek isteyen minik kızın isteği gerçek oldu - Tıkla İzle

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, sosyal medya hesabına video göndererek bebek isteyen 3 yaşındaki Nazlı Yıldız'ın isteğini geri çevirmedi. Başkan Kartoğlu, sürpriz bir ziyaret yaparak Nazlı ile Bahçeşehir'de bir araya geldi. Minik Nazlı, Başkan Kartoğlu'nun kendisine hediye ettiği bebeği görünce büyük sevinç yaşadı.

Bebeğe “Küçük Nazlı” ismi verildi

Oyuncak bebeğe Küçük Nazlı ismini koyan Başkan Kartoğlu, o anları sosyal medya hesabından, “Bugün Nazlı ile buluştuk, söz verdiğimiz gibi bebeğini hediye ettik. Artık Nazlı'nın da küçük bir Nazlı bebeği var” notuyla paylaştı. Başkan Kartoğlu ve minik Nazlı'nın buluştuğu anlar izleyenlerin de gönüllerine dokundu.

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