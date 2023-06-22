Sosyal medyadan cinayet çağrısı yapan şahıs yakalandı

Sosyal medya platformu üzerinden Paw Guards yöneticilerin B.A., 'Başıboş köpekleri toplayın' diyen vatandaşları tehdit etti. Sosyal medyada başıboş köpeklerin toplatılması yönünde çağrıda bulunan vatandaşları hedef alan B.A., yazılım ekipleriyle onların telefonlarını hackleyeceklerini ve kimliklerini tespit edeceklerini ileri sürdü. B.A. geçtiğimiz günlerde de sosyal medyadan yaptıkları canlı yayında, "En azından birini ibretlik edip kazığa oturtalım" diyerek cinayet çağrısında bulunmuştu. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürleri ekipleri harekete geçti. Yapılan çalışmalarda paylaşımda bulunan şahısların kimlik bilgileri tespit edildi. Şüpheli şahıslardan B.A. yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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