Sosyal medyadan İdlib'le ilgili provokatif paylaşıma tutuklama

Geçtiğimiz günlerde Suriye'nin İdlib şehrinde rejim güçleri tarafından gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Türk Silahlı Kuvvetleri personeli ile ilgili sosyal medya hesaplarından birlik ve beraberliği bozma amaçlı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik edici, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, devletin kurum ve organlarını aşağılayıcı ve devlet büyüklerine hakaret içerikli paylaşımlar yapan sosyal medya hesapları kullanıcılarının tespitine yönelik Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda; kimlik bilgileri tespit edilen 20 şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı. Haklarında işlem başlatılan şahıslardan 1'i adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Orkun Kaya