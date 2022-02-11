Sosyal medyadan kazandığı ilk parayla köylülere baklava ikram etti

Sinop'un Dikmen ilçesine bağlı 20 haneli Kırçal Mahallesi Kayışlı Küme Evleri'nde yaşayan 21 yaşındaki Hilmi İnce, sosyal medya üzerinden köylülerle birlikte video çekerek paylaşımlar yapmaya başladı. Yaptığı paylaşımlarla aynı zamanda köyünün tanıtımına da katkı sağlayan İnce, dikkatleri üzerine çekmeyi başararak 50 bin takipçiye ulaştı. Kazandığı ilk parayla da "Hayalimdi, bunu onlara borçluyum" diyerek köyde kapı kapı dolaşıp komşularına baklava ikram etti.

“20 kişilik köyden 50 bin kişiye ulaştım”

Küçük bir köy olan Dikmen Kayışlı Küme Evleri'nde yaptığı paylaşımlarla sosyal medyada 50 bin takipçiye ulaşarak büyük bir başarıya ulaşan İnce, “Lise yıllarında video çekmeye merakım vardı. Üniversite eğitimimi tamamladıktan sonra köyde videolar çekmeye başladım. Sosyal medyada yoğun ilgi gördü, insanlardan güzel tepkiler aldım. İleriye dönük çok tutulacağıma inanmıyordum açıkçası. Çünkü, küçük bir köyde doğduk büyüdük. 20 kişinin yaşadığı köyde toplamda 50 bin takipçi elde ettim. Çoğu kişiye göre ufak olabilir ama benim için bir başarıdır 50 bin kişi” ifadelerini kullandı.

İnce, kazanacağı ilk para için hayalinin birlikte video çektiği komşularına teşekkür etmek olduğunu dile getirerek, “Genellikle sosyal medyadan para kazananların ilk parasıyla yapmak istediği hayali vardır. Benim de hayalimdi, o parayla köylülere baklava alıp ikram ettim. Tabi bu ikramdan hiçbirinin haberi yoktu. Ben baklavayı aldım, tek tek kapılarını çaldım. ‘Sosyal medyadan para kazandım, bunu da size borçluyum' diyerek nezaketen baklava ikram ettim. Onlar mutlu oldu, ben apayrı mutlu oldum” dedi.

İleriye dönük hedefinin üniversitede medya ve televizyon bölümünden aldığı eğitim üzerine medya sektöründe ilerlemek olduğunu belirten İnce, geleceğine reklamcılık veya oyunculukla devam etmek istediğini ifade etti.



Berkan Şen

