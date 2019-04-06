Sosyal medyadan tanıştılar, birlikte işletme kurdular

7 yıl önce sosyal medya aracılığı ile tanışan Adanalı Mine Damaksız ve Rizeli Şefaat Topaloğlu dostluklarını pekiştirdi. Birbirlerine yemek tarifi veren ikili daha sonra işleri geliştirmeyi düşündü ve Topaloğlu, Damaksız'ı Rize'ye davet etti. Rize'ye gelen Damaksız şehri beğenerek yaşama kararı aldı. Artık Rize'ye yerleşmiş olan Damaksız evden Topaloğlu ile birlikte mantı, içli köfte yaparak satmaya başladı. Lezzetli yemekleri kulaktan kulağa dolaşınca bir yer tutarak kendi işletmelerinin sahibi oldular. İki kişi başladıkları işte şimdi yanlarında 6 kişi çalıştıran iki arkadaş dışarıdan gelen siparişlere yetişememekten de şikayetçi.

3 yıl evde yürüttükleri işlerini KOSKEB desteği ile 1,5 yıl önce açtıkları işletmeyle sürdüren ikili aynı zamanda ürettikleri mantı ve içli köfte için Tarım Bakanlığı'ndan onay belgesi alarak profesyonelliğe adım attı.

Şefaat Topaloğlu, sosyal medyada tanıştığı Adanalı arkadaşı ile güzel bir işletme kurduklarını ve daha da büyük bir lokanta ile işleri büyütmek istediklerini dile getirerek “Sosyal medya üzerinden tanıştığımız Mine Hanımla güzel bir ortaklığa girdik.

Tanıştığımızda Adana'da yaşayan Mine Hanım ile iyi dost olduk. Rize'ye gelmeye başladı ve burayı çok beğendi. Buraya taşındıktan sonra yemek konusundaki yeteneklerini görünce onu, ticarete girme konusunda destekledim. 3 yıl kadar evde mantı ve içli köfte yaptık. İyi bir pazar oluşturduk ve zamanla siparişlere yetişemez hale geldik. 1,5 yıl önce de bu işletmeyi kurduk. Biz çalışırız diye düşünüyorduk ama burada da ünümüz hızla yayılınca siparişler arttı ve şimdi 6 kişi çalıştırıyoruz. Hedefimiz lokantacılık sektörüne geçmek” ifadelerini kullandı.

Adana'dan misafir olarak geldiği Rize'ye hayran kalarak yerleşme kararı aldıktan sonra sosyal medyadan tanıştığı arkadaşıyla işletme sahibi olan Mine Damaksız, başladıkları noktadan geldikleri yerleri görünce çok mutlu olduğunu söyledi. Damaksız “Her şey bir rüya gibi. Şefaat Hanımla tanıştıktan sonra hayatım bir anda değişti. Önce Rize'ye taşındım. Sonra beni desteklemesi sayesinde yemek konusundaki yeteneklerimi ortaya çıkardım. İlk, sipariş aldık yemekleri evde hazırladık. Şefaat Hanım satış konusunda yardımcı oldu. Sonra siparişler giderek arttı. 3 yıl evde sürdürdüğümüz üretimi 1.5 yıl önce açtığımız işletmeye taşıdık ve şimdi bu işletmede bize küçük gelmeye başladı. 2 kişiyle çıktığımız yolda şu an 6 kişiyiz ve siparişlere yetişemiyoruz” şeklinde konuştu.

Adana lezzetlerini Rize'ye taşıdıklarını ve Rizeliler'i çok sevdiğini bu yüzden siparişlere yetişemediklerini dile getiren Damaksız “Mantı, içli köfte, su böreği, sıkma, gözleme tarzı şeyler yapıyoruz. Ayrıca siparişe göre yemek yapıyoruz. Ramazan ayında güveç işlerimiz oluyor, tatlı yapıyoruz. Bundan sonrası içinde güzel hedeflerimiz var. Burayı sadece üretim yeri olarak kullanmayı düşünüyoruz. Yörük Çadırı yaparak Adana lezzetlerini Rize'ye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Hasan Fehmi Demir

