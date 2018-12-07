Sosyal medyanın Aralık ayı liderleri belli oldu

Zirvede Koç Holding, Madame Coco ve Türkiye İş Bankası

33 binden fazla sosyal medya marka hesabını tamamen veriye dayalı 30'dan fazla kritere göre değerlendiren SocialBrands, Aralık puanlarında zirvedeki marka Koç Holding oldu. Koç Holding, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel hazırladığı, büyük beğeni toplayan #SeniSevmekNeGüzel hashtagli videosu ile tüm sosyal medya kanallarında yüksek etkileşim alırken, tüm sosyal medya hesaplarında takipçi sayısını da arttırdı.

Top 100 listesinin ikinci sırasında yer alan marka ise Madame Coco oldu. Türkiye İş Bankası, 10 Kasım için hazırladığı çalışma ile sosyal medyada dikkat çekici bir performans gösterdi ve Aralık ayı SocialBrands Top100 listenin üçüncü sırasında yer aldı.

33 bin marka hesabından 1,59 milyon ileti

Tüm sosyal medya kanallarında 33 bin 439 marka hesabı tarafından paylaşılan toplam 1 milyon 592 bin 44 sosyal medya iletisi ve 935 milyondan fazla kullanıcı etkileşiminin incelendiği SocialBrands Aralık sonuçlarında bu ay ilk 10'da yer alan diğer markalar sırasıyla Kiğılı, Türk Hava Yolları, Zen Pırlanta, SOCAR Türkiye, İGA İstanbul Yeni Havalimanı, Ford Türkiye ve English Home oldu.

Öne çıkan paylaşımlar

1-30 Kasım döneminde tüm sosyal medya kanallarında en çok etkileşim alan içerikler, markaların 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'ne özel hazırladıkları çalışmalar oldu. Kiğılı, bir saygı göstergesi olan düğme iliklemekten yola çıkarak 9 Kasım'da herkesi düğmesi kopmuş ceketlerini ücretsiz dikmek için mağazalarına davet etti ve bu duygu yüklü çalışması ile büyük beğeni topladı. Sunay Akın'ın anlatımı ile Anıtkabir'in yapım sürecine ait tüm detaylara yer verilen Petrol Ofisine ait çalışma sosyal medyada yüksek etkileşim aldı.

Soğuk havaların etkisini arttırması, sosyal medya kampanyalarının da seyrini değiştirdi. Adore Mobilya'nin düzenlediği ücretsiz kedi evi kampanyası hayvanseverlerden yoğun ilgi gördü. Markanın kampanya ile ilgili sosyal medya paylaşımları, tüm kanallarda yüksek etkileşime ulaştı.

SocialBrands veri ödülleri analitiği

Marketing Türkiye ve BoomSonar iş birliği ile düzenlenen Social Media Awards Turkey'in ana bölümlerinden birini SocialBrands Veri Ödülleri Analitiği bölümü oluşturuyor. Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, markaların belirli bir dönem içerisindeki SocialBrands puanları incelenerek her kategorinin en başarılı markaları düzenlenen törende ödüllendiriliyor.