Sosyal medyanın en başarılı markalar sıralaması yayında

Pandemi dönemi devam ederken markalar sosyal medyada tüketicilere ulaşabilmek için yoğun emek harcıyor.Tüketiciler bu süreçte sosyal medyayı yakından takip ederken markalar düzenledikleri kampanyalar, iletişim stratejileri, medya satın alma faaliyetleri ile sosyal medyayı en iyi şekilde kullanmaya gayret ediyor. SocialBrands, güçlü rekabet ortamında dijitalde hangi markaların öne çıktığını, her ay Türkiye'nin en kapsamlı sosyal medya performansı incelemesiyle belirliyor.

Zirvedeki markalar: English Home, Netflix ve Baykar Savunma

Markaların Facebook, Twitter ve Instagram'da 1-31 Ağustos dönemindeki performanslarını detaylı kriterler kullanarak değerlendiren SocialBrands Eylül sıralamasında bu ayın lider markası başarılı sosyal medya yönetimiyle English Home oldu.

Düzenli takipçi artışı yakalayan ve ay boyunca etkileşim istikrarını sürdüren Netflix listenin ikinci sırasında yer alırken, ürettiği teknolojilere ve uçuş faaliyetlerine ilişkin paylaşımlarıyla dikkat çeken Baykar Savunma, SocialBrands Top100 listesinin üçüncü markası oldu.

SocialBrands eylül ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise Torku, Doğtaş, Mercedes-Benz Türkiye, Petrol Ofisi, BMW Türkiye, Yataş, ve Madame Coco şeklinde sıralandı.

54 bin sosyal medya hesabı, 1 milyon 973 bin ileti ve 1 milyardan fazla etkileşim incelendi

Sosyal medya takip platformu BoomSonar tarafından sunulan SocialBrands Top100 listesi, her ay olduğu gibi eylül ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Liste, markalara ait 54 bin 899 hesaptan paylaşılan 1 milyon 973 bin ileti ve 1 milyar 776 milyon kullanıcı etkileşiminin SocialBrands algoritması tarafından teker teker incelenmesiyle hesaplanıyor.

Sosyal medyada Zafer Bayramı iletişimi dikkat çekti

30 Ağustos Zafer Bayramı bu yıl pandemi dönemine denk gelse de markalar bu özel günü kutlamayı ihmal etmedi. Petrol Ofisi, Büyük Taarruz'un planlanma sürecini anlattığı reklam filmiyle Zafer Bayramı'nı kutlayarak sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Vestel, ünlü tarihçi Emrah Safa Gürkan'ın anlatımıyla zafere giden yolda uygulanan stratejilere değindiği reklam filmiyle öne çıktı. Sabancı Holding “#ZaferBiziBekler” etiketi ile yayına aldığı içeriğiyle dikkat çekerken, Türk Hava Yolları “Bazıları Dönmedi” mesajıyla 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.