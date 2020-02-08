Sosyal medyayı en iyi kullanan markalar belli oldu

1-31 Ocak dönemine ait verilere göre English Home, gösterdiği etkilisosyal medya performansıyla SocialBrandsŞubat ayı Top100 listesinin zirvesinde yer aldı. Takipçilerinden yüksek etkileşim toplayan English Home, şubatayı listesinde birinci oldu. Netflix'in takipçileriyle kurduğu güçlü bağ, iletilerindeki etkileşimi yüksek tutarken, dizi ve filmler hakkında ürettiği eğlenceli içerikleronu listenin en başarılı ikinci markası yaptı. Listede üçüncü sıradaki MadameCoco ise sosyal medyada düzenlediği ödüllü kampanyalarıyla ve ürün tanıtım içerikleriyle takipçilerinin ilgisini canlı tutmayı başardı.

Şubat ayında sosyal medyada en çok dikkat çeken paylaşımlar

Elazığ'da yaşanan deprem sosyal medyanın gündeminde büyük yer tuttu. Felaket sonrasında yurdun dört bir yanında yardım kampanyaları başlatılırken bu çağrıya sessiz kalmayan markalar sosyal medya takipçilerinden yoğun ilgi gördü. Kamil Koç ve Metro Turizm'in ücretsiz Elazığ seferleri düzenlemesi ve MNG Kargo'nun Elazığ'a giden yardımların kendileri tarafından ücretsiz gönderileceğini bildirmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından destekle karşılandı.

Ayrıca, Koç Holding'in Mustafa Koç'un ölüm yıldönümü için hazırladığı video ve BurgerKing'in takımlar için özel hazırladığı taraftar menüleriyle ilgili içerikleryüksek etkileşime ulaştı.

SocialBrands, 48 bin marka hesabından 1 milyon 782 bin iletiyi inceledi

SocialBrands her ay olduğu gibi şubat ayında da markaların performanslarını 30'dan fazla istatistiksel kritere göre değerlendirdi. Bu değerlendirmeler sırasında markalara ait 48 bin 654 hesaptan paylaşılan 1 milyon 782 bin ileti ve 1 milyar 417 milyon kullanıcı etkileşimi SocialBrands algoritması tarafından incelendi.

SocialBrandsŞubat ayı listesinde ilk 10'da yer alan diğer markalar ise sırasıyla şöyle oldu: Ziraat Bankası, Türk Hava Yolları, İnci Akü, Zen Pırlanta, Nef, Re/Max Türkiye ve Baykar Savunma.

SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri

Sosyal medyanın son bir yıllık performans sonuçlarını hep birlikte öğreneceğimiz SocialBrands Veri Analitiği Ödülleri,BoomSonar ve Marketing Türkiye iş birliği ile düzenlenen Social Media AwardsTurkey'in ana bölümlerinden birini oluşturuyor. Yarışmanın başvuru gerektirmeyen bu bölümünde, 1 Mart 2019–1 Mart 2020 döneminin SocialBrands puanları incelenerek her kategorinin en başarılı markaları düzenlenen törende ödüllendiriliyor.