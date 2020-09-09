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Sosyal mesafeli futbol havadan görüntülendi

Sosyal mesafeli futbol havadan görüntülendi
Sosyal mesafeli futbol havadan görüntülendi

Korona virüsü nedeniyle gençlerin futbol özlemi farklı bir boyuta taşındı. Langırt diye bilinen masa futbolunu gençler gerçeğe dönüştürdü. Pendik Belediyesi tarafından Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen etkinlikte gençlerin sosyal mesafeli canlı masa futbol maçı havadan görüntüledi.

Sosyal mesafeli futbol havadan görüntülendi - Tıkla İzle

Korona virüsü nedeniyle gençler uzun zaman futbol oynayamadı. Bunun üzerine Pendik Belediyesi hem sosyal mesafeye farkındalık oluşturmak ve hem de evde canları sıkılan gençleri bir nebzede olsa futbol özlemlerin gidermek için Pendik Millet Bahçesi'nde canlı masa futbolu etkinliği düzenledi.

Millet Bahçesinde korona virüsünün önemini vurgu yapmak, sosyal mesafe kurallarını spora yansıtmak için Pendik Belediyesi tarafından "Sosyal Mesafeli Futbol" etkinliği yapıldı. Farkındalık yapmak isteyen belediye Millet Bahçesi'nde çocukları sosyal mesafeli futbol aktivitesinde birleştirdi. Futbol sahasına sosyal mesafe çizgileri çizilerek oynan futbol renkli anlara sahne oldu. Sosyal mesafeli futbol ise havadan görüntülendi.

Çocuklar aktiviteden çok memnun

Yapılan aktiviteden memnun olduğunu bildiren çocuklar, “Pandemiden dolayı çok sıkılmıştık. Sosyal mesafeye uyarak, uyarılara dikkate alarak burada masa futbolu şeklinde bir etkinlik düzenlendi. Düzenlenen bu etkinlikten dolayı belediye başkanımıza çok teşekkür ederiz. Böyle etkinliklerin okullarda da değerlendirmesini isteriz” dedi.
Sosyal mesafeli futbol oynayan gençler Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin'e teşekkür etti.

Halit Arslan
 

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