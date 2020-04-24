İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sosyal mesafeli Ramazan pidesi sırası

Sosyal mesafeli Ramazan pidesi sırası
Sosyal mesafeli Ramazan pidesi sırası

Ramazan ayının ilk günde pide almak için fırının önünde kuyruk oluşturan vatandaşlar, sosyal mesafe kuralına özen gösterdi.

Korona virüse yönelik alınan tedbirler kapsamında fırınların önünde yığılma olmaması amacıyla pide ve ekmek üretiminin iftardan 2 saat önce sonlandırılacağı duyurulmuştu. Ramazanın ilk gününde pide almak isteyen vatandaşlar, fırınların önünde sıra oluşturdu. İçerenköy'de bulunan bir fırında da pide için sıraya giren vatandaşların sosyal mesafe kuralına özen gösterdiği görüldü. Polis ekipleri de sık sık sosyal mesafeye uyulması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

Pide almak için sırada bekleyen bir vatandaş, “Herkesin sosyal mesafeye uyması en önemlisi. Allah'ın izniyle bu virüsü de atlatacağız” dedi.

Gamze Erdemir - Metin Başar

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.