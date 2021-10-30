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Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem almıştı: Virüse yenik düştü

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için
Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem almıştı: Virüse yenik düştü

Kırıkkale'de sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla dolaşarak vatandaşları tek tek uyaran Yurdalan Eroğlu, yakalandığı korona virüs sebebi ile yaşamını yitirdi.

Sosyal mesafeye dikkat çekmek için "yaka kartlı" önlem almıştı: Virüse yenik düştü - Tıkla İzle

Kırıkkale Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Yurdalan Eroğlu, korona virüsü (Covid-19) pandemisinin ilk başladığı gün, sosyal mesafeye dikkat çekmek için yakasına taktığı, "tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek yasaktır" yazılı kartla vatandaşları tek tek uyarmıştı. Bir süre önce Eroğlu, aldığı tedbirlerle farkındalık oluşturmaya çalıştığı korona virüse yakalandı. Durumunun ağırlaşması üzerine 65 yaşındaki Yurdalan Erdoğlu, Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede bir süre yoğun bakımda tedavi gören Eroğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eroğlu'nun cenazesi, dün Nur Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Cenaze törenine, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, AK Parti Milletvekili Ramazan Can, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Hasan Ay

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