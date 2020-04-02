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Sosyal yardım sosyal mesafeyi unutturdu

Sosyal yardım sosyal mesafeyi unutturdu
Sosyal yardım sosyal mesafeyi unutturdu

Ankara’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan ‘sosyal mesafe’ kuralını bu kez de Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar bozdu. Vatandaşlar PTT önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde PTT önünde sabahın erken saatlerinde oluşan kuyruk görenleri şaşkına çevirdi. Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm kurum ve kuruluşların dikkat çektiği sosyal mesafe kuralı, Sosyal Yardım Fonundan yardım almak isteyen dar gelirli vatandaşlar tarafından hiçe sayıldı. Tüm uyarılara rağmen vatandaşlar, 1 metre olarak belirlenen sosyal mesafeye uymayarak uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşların 'sosyal mesafe' kuralını hiçe sayarak oluşturduğu uzun kuyruklar görenleri hayrete düşürdü.

Gökşen Efe



 

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