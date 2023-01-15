Sosyal yaşama bilimsel dokunuş: Üniversite kampüsüne 40 bin metrekarelik ‘millet bahçesi'

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nde, hayata geçirilen proje ile ana kampüs olan Uluyazı'da ‘millet bahçesi' yapılıyor. Yaklaşık 40 bin metrekare alana inşa edilen millet bahçesinde çalışmalar büyük ölçüde tamamlandı. Çankırı Karatekin Üniversitesi tarafından inşa edilen millet bahçesi, içerisinde sosyal aktivite, yürüyüş ve bisiklet yolu, kafeterya ile çocuk oyun alanı barındıracak. İnşa edilen millet bahçesi, üniversitede bulunan akademik ve idari personel ile öğrencileri, vatandaşlarla buluşturacak. Millet bahçesi vatandaşlar tarafından da ziyaret edilebilecek. Millet bahçesinde düzenlenecek sosyal aktivitelerle vatandaşların, çocukların sosyalleşmesi sağlanacak. Kısa süre içerisinde tamamlanması hedeflenen millet bahçesinde, okçuluk yarışları, okuma günleri, uçurtma şenliği, bilimsel şölen, bilimsel sergi gibi birçok etkinliğe imza atılacak. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluyazı kampüsünde inşa edilen millet bahçesinin tam zamanlı olarak üniversite kampüsünde hizmet verecek olmasıyla Türkiye'de bir ilk olacağı öğrenildi.

“Çankırı halkı rahatlıkla ziyaret edebilecek”

İnşa edilen millet bahçesi ile ilgili bilgi veren Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, üniversitenin halkla iç içe olmasını istediklerini ifade ederek, “Çankırı Karatekin Üniversitemizin üzerinde bulunduğumuz alan Uluyazı olarak tabir edilen kampüsümüz. Buranın tarihi 2 bin 500 yıl öncesine kadar dayanır Uluyazı'da yapılan arkeolojik kazı çalışmaları da bu realiteyi ortaya koymuştur. Dolayısıyla Uluyazı'nın tarihten gelen bir yerleşim birimi, insanların ortak yaşam alanı olduğu yönünde de bilgilerimiz mevcut. Çankırı Karatekin Üniversitesi'ne yer aranırken en uygun yer olarak bu alan tercih edilmiş ve 3 bin dönüm alan üzerinde üniversitemiz konumlanmış. Üniversitemiz konumlanırken değişik fakültelerimiz, meslek yüksekokulları ve öğrencilerin sosyal donatıları da burada inşa edilmiş ve öğrencilerimizin hizmetine sunulmuş. 2021 yılında göreve geldikten sonra Uluyazı'nın güzelliklerine güzellik katmak adına neler yapa biliriz diye toplantılar yaptık. Baktık, Uluyazı'da idareci, akademik personel, Çankırı halkının da rahatlıkla ziyaret edebileceği, sosyal aktivitelere katılabileceği, tatilini değerlendirebileceği, kültürümüzdeki sosyal aktiviteleri yapabilecekleri bir yere ihtiyaç olduğunu gördük” dedi.

“Burada sosyal yaşam tarzına bilimsel dokunuşumuz olacak”

Yaklaşık 3 5 bin metrekare alanda ‘millet bahçesi' çalışmalarının yapıldığını ifade eden Çiftçi, “Üniversiteler topumla iç içe olmalı. Üniversitede duvarlar olmamalı ve bulunduğu topluma katkı sağlamalı. Katkı sağlayabilmesi için de toplumla iç içe olmalı, birlikte etkinlikler düzenlemeli, işlere imza atmalı. Çankırı halkının da turizm amaçlı olarak burada rahatlıkla ağırlanabileceği bir ortam olarak da millet bahçesi ismini verdik. Çevre düzenleme işlerimiz Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığımızın koordinatörlüğünde yapıldı. Yeşil alanların dokunuşları yapılmakta. Çeşitli sanat inşaları da yapılacak. Bahçemizde akademik ve idari personelimiz rahatlıkla vaktini değerlendirebilecek, çocuklarımızın spor ve oyun faaliyetlerine katılabilecek, Çocuk Gelişimi Bölümümüz, Sosyal Hizmetler Bölümü, Eğitim Birimleri Bölümü hocalarımızın da çocuklara yönelik aktiviteleri olacak. Sosyal yaşam tarzına da burada bilimsel dokunuşumuz olacak” diye konuştu.

“Birçok aktiviteyi üniversitemiz bünyesinde barındırmasını istedik”

Alanla İlgili teknik bilgi veren Çankırı Karatekin Üniversitesi'nden Mimar Gökçen Tuba Erin, “Alanımız yaklaşık 40 bin metrekare. 35 bin metrekaresi peyzaj alanı, 5 bin metrekare alanda da yürüyüş alanımız var. Birçok aktiviteyi üniversitemiz bünyesinde barındırmasını istedik. Kafeterya alanımız var, Çankırı manzarasına karşı oturulabilecek şekilde konumlandırıldı. Yaz aylarında bu kafeteryamız hizmet vermeye başlayacak. Bu kafeteryanın yakınında misafirlerimizin çocuklarıyla vakit geçirebileceği çocuk oyun parkı ve kum havuzu yer almakta. 9 adet kamelyamız bulunuyor. Burada personel, vatandaşlar misafir edilebilecek. Sosyal alan olarak da masa tenisi, bilardo gibi masa oyunlarının yerleştirileceği alanlar ayırdık” şeklinde konuştu.

Recep Arslan



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