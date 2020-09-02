'Sosyete Pazarı' Koronayı unutturdu

Eskişehir'de özellikle kadınların yoğun şekilde tercih ettiği pazarda ev eşyasından giyime, züccaciyeden, yiyecek gibi çok ürüne uygun fiyatlarla ulaşılabiliniyor. Bundan dolayı yoğun ilgi gören pazara ilgili Korona riski bile durduramadı. Korona virüse inat pazar yoğunluğu sürerken, tedbir ise sadece maskede kaldı. Sosyal mesafenin uygulanmadığı pazarda olası virüs kapma ihtimali ise çok yüksek. Pazarcılar da müşterilerden kendilerini maske yöntemi ile korumaya çalışıyor.

Konuyla ilgili konuşan pazarcı esnafından Osman Sağlam, “Mesafeye dikkat ediyoruz, sürekli müşterilerimizi uyarıyoruz. Pandemiden uzak duralım. Bazı insanların dalgınlığına geliyor malı seçerken yaklaşıyorlar hemen müdahale ediyorum" dedi.

Esnafın ardından maske ile korunmasını anlatması ise tebessüme neden oldu.

Pazara alışveriş için gelen müşterilerden Yasemin Çeşme ise şunları söyledi;

“Bazı insanlarda maske falan yok. Çok yapışık yürüyorlar, mesafe yok. Bulaş riski yüksek. O yüzden çocuğumu buraya getirmedim. Çantamda jel var. Para alışverişlerinde ellerime jel sürüyorum ve insanlara çok yaklaşmamaya çalışıyorum.”

Aydın Sarıoğlu - Çağatay Gür