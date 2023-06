Sosyetenin en ünlü koyuna Bakanlıktan halk plajı

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum'un en ünlü sahili sosyetenin vaz geçilmezi olan Göltürkbüküne halk plajı açıldı. Plaj açılışına katılan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, “Bu sene 2 tanesi Bodrum'da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Türkbükü'ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ücretsiz halk plajları bildiğiniz gibi biz özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunmuş olduğumuz bir hizmet” dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Bodrum'da 2 yeni halk plajı kazandırdı. Türkbükü ve Torba'da açılan halk plajları vatandaşın hizmete girdi. Türkbükü halk plajının açılış programına Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, Bodrum Kaymakamı Bilgehan Bayar, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Toprak, Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak ve Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz katıldı. Yaklaşık 400 vatandaşa hizmet edebilme kapasitesine sahip ücretsiz halk plajı, modernliğiyle dikkat çekti.

Nadir Alpaslan, “Öncelikle halkımızın, yarın idrak edeceğimiz olan mübarek kurban bayramını kutluyorum. Sayın bakanımızın birinci döneminde başlatmış olduğu ücretsiz halk plajları projesi aynı hızıyla devam etmekte. 2019 yılında Bodrum İçmeler 'de ve Çeşme'de ilk halk plajlarını açmıştık. Sonrasında devamında açtığımız plajlarla geçtiğimiz yıl 10 tane Antalya, Muğla ve İzmir'de ücretsiz halk plajlarımız vardı. Bu sene 2 tanesi Bodrum'da olmak üzere 5 halk plajımız daha hizmete girmiş bulunmakta. Türkbükü'ndeki halk plajımızı Bodrumlu vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. Ücretsiz halk plajları bildiğiniz gibi biz özellikle dar ve sabit gelirli vatandaşlarımızın konforlu tatil yapmaları için sunmuş olduğumuz bir hizmet. Her türlü imkanın olduğu sürdürülebilir, mavi bayraklı ve engelli vatandaşlarımızdan tutunda burada her insanın ihtiyaçlarını karşılayabileceği konforda hazırlamış olduğumuz plajlar. Antalya'daki plajlarımızda deniz kaplumbağalarının tedavi ve rehabilitasyonlarına uygun istasyonlarımızda olmak üzere her türlü ihtiyacın düşünüldüğü yapıldığı konfor düzeyi yüksek 5 yıldız ayarında dediğimiz halk plajlarımız, özellikle tatil bölgelerine gelen dar ve sabit gelirli vatandaşlarımıza bu hizmet sunulmakta. Sahile doğrudan cephesi olmayan ikinci bant otellerimizin misafirlerine de burada hizmet vermekteyiz. 2019 yılından bugüne kadar çok rağbet görmekte, halkımızın takdirini toplamaktadır. Her yıl en az 5-6 olmak üzere ülkemizin ihtiyaç olunan her bölgelerine ve bölümlerine bu halk plajlarını açacağız. İnşallah insanımıza güzel, sağlıklı ve nitelikli hizmetler sunmuş oluruz. Türkbükü plajımız 400 kadar vatandaşımıza hizmet edebilecek kapasitede. Giriş ücretsiz burada vatandaşlarımızın yeme-içme ve benzeri hizmetlerine piyasa koşullarına göre çok uygun fiyatlarda hizmet vermeye devam edeceğiz. Hayırlı olmasını diliyorum, emeği geçen arkadaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.

Eren Ayhan - Hamdi Yörür

iha.com.tr üzerindeki haberler özet şeklinde yayınlanmaktadır. Haberin video, fotoğraf ve metnine Abone panelinden ulaşabilirsiniz.