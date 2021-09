Sosyetenin gözde koyunda çıkan çöpler şaşırttı

Dünya Temizlik Günü'nde 'Küresel Çevre Temizliği Hareketi'nin Parçası Ol' sloganıyla Cennet Koyu'nda temizlik etkinliği gerçekleştirildi. Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleriyle birlikte farklı firma ve oluşumlardan gönüllülerin katıldığı temizlik etkinliğinde, 2 saat içerisinde 85 çuval çöp toplandı.

Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Atık Yönetim Şefi İsmail Can Karadağ, Bodrum Belediyesi olarak temizlik etkinliklerine aralıksız devam ettiklerini belirterek, “Belediye bünyemizde bulunan çevre gönüllüleri, Misgibi1Bodrum, Muğla'dan gelen Let's Do İt ve diğer bazı kurumlardan gelen gönüllü arkadaşlarımızla birlikte hem farkındalık oluşturmak hem de çevremizin insanlara dayanıklılığını arttırıp daha uzun ömürlü olmasını sağlamak için bu tür etkinlikler yapıyoruz. Böyle etkinliklerin Dünya Temizlik Günü'nde de önemli bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Herkese örnek olmasını ve çevrenin önemine dair farkındalık oluşturmasını temenni ediyoruz” dedi.

“Her vatandaş çevresini temiz tutarak bu ülkeye layık olmalı”

Misgibi1Bodrum oluşumunun kurucu gönüllülerinden Safiye Özuygun ise, “Biz Misgibi1Bodrum oluşumu olarak ikinci senemizi bitiriyoruz. İki senedir Bodrum'un her koyuna, her dere yatağına girip temizliyoruz. Diyoruz ki, ‘Bizim çöpümüz değil ama bizim ülkemiz'. Bu cennet yeri keyfini sürdükten sonra da temiz olarak bırakmalarını istiyoruz. Belediyemizle birlikte oldukça yakın bir şekilde çalışıyoruz. Her vatandaşın çevresini temizleyerek bu ülkeye layık olması lazım" diye konuştu.

Yaklaşık 80 kişinin katıldığı etkinlikte gönüllüler sahile atılan izmaritleri tek tek toplarken, aileleriyle birlikte etkinliğe katılan çocuklar da topladıkları atıklarla farkındalığa ortak oldu.



Eren Ayhan