Soyer: 'Girişimcilik şehir fonu kuracağız'

Soyer, oluşturacakları Girişimcilik Şehir Fonu'nda EGİAD ile işbirliği içinde olacaklarını belirtirken, İzmir'i yeni bir “Silikon Vadisi” yapacağının da ilk sinyalini verdi.

CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer'in EGİAD'da yer aldığı toplantıya CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter ve EGİAD üyesi iş dünyası katılım gösterdi. Toplantının açılış konuşmasını yapan EGİAD Başkanı Mustafa Aslan, İzmir'in gelişimi için EGİAD olarak birçok proje ürettiklerini belirterek, her zaman yerel yönetimlerle dirsek temasında çalıştıklarını vurguladı. Soyer'e, bugüne kadar hazırlanan raporlar hakkında da bilgi veren Aslan, “Son dönemlerde yayınladığımız İzmir'in mukayeseli üstünlüklerine vurgu yapan “Ekonomik ve Demografik Göstergelerle İzmir” Raporu ve “MERCER Yaşam Kalitesi, Yaşam Maliyeti ve Ücretler” Raporu kentin gelişimi için yapılan çalışmalara en iyi örneklerdir” dedi.

"İzmir, yatırımcıların tercih ettiği endüstrinin merkezi olmalı"

İzmir'in Türkiye'nin batıya açılan kapısı olduğunu dile getiren EGİAD Başkanı Aslan, kentin son dönemlerde beyaz yakalı olarak tabir edilen üst düzey yöneticileri daha sık ağırlamaya başladığını vurgulayarak, “İzmir, son zamanlarda iyi eğitimli beyin göçü almaktadır. Göç yapısının bu anlamda eğitimli ve üst düzey beyaz yakalıların ağırlıkta olduğu bir demografik yapıya kavuşması değerli olmaktadır. Hem yaşam kalitesi hem de yaşam maliyetinin uygunluğu açısından önemli artıları olan şehrimiz yatırımcıların da tercih ettiği bir şehir olmaktadır. Gelişen şehrimizin sorunlarını ele almak ve bunları uzun vadeli çözümlere kavuşturmak kadar önemli bir başka nokta ise teknoloji ve bilişim endüstrisinin yatırım merkezi olabilmiş bir dünya şehri oluşturmaktır. İzmir o zaman kendini bulmuş olacaktır” dedi.

"İzmir bir modeldir"

Aslan'dan sonra söz alan CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Tunç Soyer ise, İzmir'in herkesi kucaklayan yapısıyla demokrasinin merkezi bir kent olmayı başardığını dile getirerek, Türkiye'deki sıkışıklığın aşılmasının İzmir modelinden geçtiğini ifade etti. Soyer, “İzmir'den başlayacak hikayenin Türkiye'ye yayılacağını inanıyoruz. İzmir ideolojisi diye bir şey var artık. İzmir demokrasinin kalesi ve her bir İzmirli o kalenin taşıdır” dedi.

"İzmir marka şehir olacak"

İzmir'in tanıtımı ve dünya kenti olması için çalışmalar yürüteceklerini de ifade eden Soyer, “Global İzmir” adıyla bu kapsamda bir tanıtım merkezi kuracaklarını ve bu merkezin İzmir'in markasına hizmet edeceğini vurguladı.

"İzmir Silikon Vadisi olacak"

EGİAD iş dünyasının, İzmir'in “Endüstri ve İnovasyonun Merkezi” olması gerektiği yönündeki görüşlerine de yer veren Tunç Soyer, seçilmesi halinde iş dünyasını dinlemek ve birlikte hareket etmek adına rutin olarak EGİAD yönetimi ile biraraya geleceğinin sözünü verdi. Soyer Girişimcilik Şehir Fonu kuracaklarını da vurgulayarak, İzmir'in “Silikon Vadisi” olacağının altını çizdi.

Soyer şöyle konuştu: “İzmir'in Yüksek Teknoloji Vadisi'ne ihtiyacı var. İçinde inovasyon ve girişimciliği barındıran bir vadi olmalı bu. İzmir neden bir Silikon Vadisi olmasın. Bunu kurabileceğimize inanıyorum. Bu süreçte kuracağımız Girişimcilik Şehir Fonu'nda EGİAD ile birlikte hareket edebileceğimize inanıyorum.”