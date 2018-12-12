Soyguncuları kovalarken yoldan geçen kadını vurdu

İddiaya göre, Gaziantep Selimiye Mahallesi 47. Nolu Cadde'de bulunan Ali K.'ya ait kuyumcu dükkanına sabah saatlerinde maskeli ve pompalı tüfekli 2 şahıs geldi. Hemen dükkandaki pompalı tüfeği eline alan kuyumcu Ali K., şahıslara ateş etmeye başladı. Kaçmaya başlayan silahlı ve maskeli soyguncular, ara sokakta plakasız olduğu ileri sürülen bir araca binerek kaçtı. Şahısları kovalayan kuyumcu ise kaçan hırsızları durdurup etkisiz hale getirmek için peşinden ateş açtı. Kuyumcunun tüfeğinden çıkan saçmalardan biri ise Ayfer D.'nin bacağına isabet etti. Evine yaklaşık 30 metre kala yaralanan kadın, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olay yerine sevk edilen çok sayıda polis ekipleri tarafından çevrede geniş güvenlik tedbirleri alındı. Polis, maskeli ve silahlı hırsızların kimliklerini belirlemek için geniş çaplı inceleme başlattı.

Mehmet Bulut