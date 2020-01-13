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Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu

Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu
Soygunu engellemek isteyen vatandaş hırsızlar tarafından vuruldu

Bağcılar'da bir iş yerini soymaya çalışan hırsızlar, kendilerine engel olmaya çalışan bir vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı.

Olay, saat 05.00 sularında Bağcılar Güneşli Mahallesi Mahmutbey Caddesi üzerindeki bir iş yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir halı mağazasına hırsızlık amacıyla gelen şüpheliler, iş yerinin otomatik kepenkleri kırmaya çalıştı. Bu sırada yoldan geçen bir vatandaş, soygun girişiminde bulunan şüphelileri görünce müdahale etmeye çalıştı.

Hırsızlık şüphelileri, kendilerine engele olmaya çalışan vatandaşı ayağından silahla vurarak yaraladı. Saldırganlar daha sonra geldikleri araçla olay yerinden kaçtı.

Olayı duyan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıyı yakındaki özel bir hastaneye kaldırdı. Polis ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra, hırsızlık şüphelisi saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Yaralı vatandaşın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.
Medeni Topaloğlu

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