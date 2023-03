Soylu, Kılıçdaroğlu'nun Türk bayrağı iddialarına cevap verdi

Bakan Soylu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük yıkıma neden olduğu Hatay'ın Antakya ilçesi Cebrail Mahallesi'nde enkaz kaldırma çalışmalarını inceledi, vatandaşların sorun ve taleplerini dinledi.

Daha sonra açıklamada bulunan Soylu, Antakya'da enkaz bölgesini 10 ayrı alana ayırdıklarını bildirdi.

DSİ, Karayolları, büyükşehir belediyeleri, orman ekiplerinin çalıştığı bölgelerin olduğunu ifade eden Soylu, “ Antakya'da toplam 20 bini aşkın hem acil yıkılacak hem aynı zamanda enkaz halinde olan bina vardı. Şuana kadar buradan 3 milyon tonu aşkın enkaz kaldırıldı. Günlük ortalama 3 bin 500 Antakya merkez, diğer ilçelerle birlikte 6 bin kamyon seferi yapılıyor. 300'ün üzerinde ekskavatör ve diğer iş makineleri bölgelerde çalışıyor. Yaklaşık 900 kamyon sefer halinde. Çok uzun dönemli bir çalışma bu. Bu sadece enkazın ve acil yıkılacak binaların bilgisi. Yaklaşık yüzde 70-75'in üzerinde ağır hasarlı bina var toplamın içinde. Onların itiraz süresi yıkılma zamanı gelmedi. Onlarla geldiği zaman çalışma devam edecek” diye konuştu.

Çalışmaları yerinde değerlendirmeye geldiklerini dile getiren Soylu, çalışmaların gece gündüz devam ettiğine dikkat çekti. Süreç bitmeden Hatay'dan çıkmalarının mümkün olmadığını vurgulayan Soylu, “Elbette kaybedilen canları geri getirmemiz mümkün değildir. Ama buraların her birindeki enkazlar kaldırılacak geçmişten daha iyi daha dirençli hale getirilecek. Burada vatandaşlarımız aynı şekilde dirençli şekilde ve dirençli bir toplum olarak yaşamaya devam edecek” ifadelerine yer verdi.

"Allah hesabını sorar"

Deprem bölgesinde her beraber çalıştıklarının altını çizen Bakan Soylu, “Kılıçdaroğlu, şehri ziyaret etti, başımızın üzerinde. Herkesin bu acıya ortak olması ancak gücümüzü artırır ama her gelindiğinde bir yalan söylemek, yalan olduğunu söylemekten de imtina etmek istiyorum. Bizi birbirimize düşüren bir anlayışı ortaya koymasını son derece yanlış buluyorum. Valimiz, diğer vali ve bakan arkadaşlarımızda işin başındalar. Bende meseleleri çok iyi biliyorum. Kılıçdaroğlu, mezarlıkta bayrağı kaldırdığımıza yönelik, benimde bu işin talimatını verdiğime yönelik bir değerlendirmede bulundu. Bir ülkenin yönetimine talip, cumhurbaşkanı adayı, bütün bunlar söylenirken ve değerlendirilirken deprem bölgesinde yalan üzerinden siyaset yapılırsa Allah adama hesabını sorar. Hepimizin sorumlulukları var. Ama kendi sorumlulukları da söz konusu en azından doğruyu söyleme durumu söz konusu. O mezarlık orada başından beri var. Eğer o mezarlıkta benim geldiğimden sonraki ikinci ve üçüncü günde o mezarlığa gitmemişsem, o mezarlıkta ay yıldızlı bayrağı arkadaşlarımız asmamışsa her türlü şeyi söyleyebilir. Kılıçdaroğlu gelecek diye mezarlık büyükşehirin flamalarla süsleniyorsa bu zaten bir ayıptır. Gerekte yok” dedi.

"Gün flama günü değil"

“Bugün flama günü değil, bugün bizim ortak değerimiz bizim bayrağımız” diyen Soylu, “Orada mescidi biz yaptırdık. Bir cenazelerin üzerinde kuran okunuyor. Diyanet İşleri Başkanımız ve ben orada olduğumuz zaman ay yıldızlı bayrağımız orada. Ay yıldızlı bayrağı kaldıranda, flamaları kaldıracağım diye oradaki belediyelerin görevlileri. Taktıran da bizim emniyet müdürü yardımcılarımız ve bizim arkadaşımız, ne gerek var bunlara. Bizi böyle açıklama yapmaya bizi zorunlu halde bırakıyorlar. Arkadaş sizin bir şeye ihtiyacınız var mı diye sorulması gerekirken, elinde İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediyesi var, burada çalışanlarda var. Allah razı olsun, hepsine teşekkür ediyoruz. Burada Konya, Kocaeli, Sakarya belediyeleri var. Bu meseleyi karıştırmanın insanları birbirine düşürmenin ne anlamı var. Mezarlık yerini valimiz bulmuş, yerini Denizli Belediyesi açmış. Biz bunu söylüyor muyuz. Söylemiyoruz, Hatay Büyükşehir Belediyesi depremzede yapamayabilir. Olabilir” açıklamasını yaptı.

"Siyaset yeri değil"

Sorumluluk sahibi bir insanın bu talimatı o verdi diye buradaki insanları birbirini düşürme çabasını eleştiren Soylu, “Bu depremin enkazından kalkmaya çalışıyor. Kimisi az kimisi çok yapıyor. Biz bunların hepsini görüyoruz. Bunların üzerinden bu tartışmayı yapmayı hakikaten doğru bulmadığımızı, Kılıçdaroğlu'nun buralara geldiği zaman bu insanların moral ve motivasyonunu yükseltecek bir takım değerlendirme yapması doğru olacaktır. Ne olursunuz, yalan tezvirat veya kendisini gösterebilmek için başkasını karalamaya yönelik adımları atmayacak dönemdeyiz. Burada hepimizin Hatay'ın emrine amadeyiz. Bütün devletin imkanlarıyla, devletin kapasitesiyle burada çabamızı ortaya koymaya çalışıyoruz. Burası siyasetin bu denli yapılabilecek bir yeri değil, Ankara'da yapabilirsiniz istediğiniz sözü söyleyebilirsiniz. Ama burada çalışan insanları birbirine düşürecek bir anlayışı ortaya koymayalım. Allah milletimizin” değerlendirmesinde bulundu.

İsa Akar - Fadıl Kösedağ

