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Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada kaldı

Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada kaldı
Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada kaldı

TFF 3. Lig'de İskenderunspor ile 68 Aksaray Belediyespor arasında oynanan karşılaşmanın ilk yarısında soyunma odasında yangın çıkınca rakip takım devre arasını sahada geçirmek zorunda kaldı.

Soyunma odasında yangın çıktı, futbolcular sahada kaldı - Tıkla İzle

3. Lig 2. Grup'un 20. hafta maçında İskenderunspor, İskenderun 5 Temmuz Stadı'nda 68 Aksaray Belediyespor'u konuk etti. Ev sahibinin 1-0 önde kapattığı maçın ilk yarısı oynanırken rakip takımın soyunma odasındaki elektrikli su ısıtıcısının kontak yapması sonucu yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekipleri müdahalesiyle söndürüldü. Soyunma odasında maddi hasar meydana geldi.

Bu arada, yangın nedeniyle konuk takım oyuncuları ilk yarının bitiminde soyunma odasına gidemeyince saha ortasında devreyi geçirmek zorunda kaldı.

Ferit Savaş
 

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