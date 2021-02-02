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Sözcü Aksoy'dan Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açma taahhüdüne tepki

Sözcü Aksoy'dan Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açma taahhüdüne tepki
Sözcü Aksoy'dan Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açma taahhüdüne tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Kosova’nın Kudüs’te Büyükelçilik açma yönünde taahhüdünün başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil ettiğini söyledi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açma taahhüdü ile ilgili bir soru üzerine Kosova ile İsrail arasında diplomatik ilişkilerin dün imzalanan bir anlaşmayla tesis edildiği ve bu çerçevede Kosova'nın Kudüs'te Büyükelçilik açma yönünde taahhütte bulunmuş olduğunun anlaşıldığına dikkat çekerek,
"Kosova'nın söz konusu taahhüdü, başta bu konuda kabul edilmiş Birleşmiş Milletler kararları olmak üzere uluslararası hukuka aykırılık teşkil etmektedir. Bu yönde atılacak adımın Filistin davasına hizmet etmeyeceği ve iki devletli çözüm vizyonuna zarar vereceği açıktır" değerlendirmesini yaptı.

Adem Aslan

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