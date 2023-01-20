Sözcü Çelik: 'İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir'

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakmayı hedefleyen bir eyleme izin verilmesini lanetliyoruz. İsveç makamlarının bu yaptığı nefret suçlarını himaye etmektir. İsveç makamları böyle lanetli eylemlere izin vererek faşizmi teşvik ediyorlar. Kuran-ı Kerim'e dönük her saygısızlık insanlık suçudur. Bu eylemlere karşı en güçlü mücadeleyi vereceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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