Sözcü Çelik: 'Karara saygılı davranılması gerekiyor'

YSK'nın İstanbul seçimlerinin yenilenmesine ilişkin kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan AK Parti MYK toplantısı sonrasında açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, YSK'ya sundukları delillerin suç duyurusunda bulunulacak kadar açık bir kanunsuzluk durumunun ortaya çıkarttığını belirterek, seçim sürecinde yaşanan gelişmeleri hatırlattı.

“Siyaset tarihimize utanç vesikası olarak geçecek cümleleri ortaya koymuşlardır”

Yaptıkları başvuruların gayrimeşru olarak gösterilmeye çalışıldığının altını çizen Ömer Çelik, “Dün biz demokrasi mücadelesini verirken karşımızda yargı ve askeri vesayete sığınınlar bugün bizi sonuçları kabullenmemek gibi temelsiz bir iddia ile karşı karşıya bırakmaya çalışıyorlar. Dün bu vesayetlerin arkasına sığınıp bizim demokrasi mücadelemize saldıranlar, bugün yine demokrasi içinde, hukuk içinde yaptığı başvuruları gayrimeşru gibi göstermeye çalışıyorlar” diye konuştu.

CHP ve diğerlerinin YSK'ya çok büyük bir baskı mekanizması oluşturduklarını söyleyen Çelik, “Onların istediği gibi bir karar verilmezse YSK hakimlerinin Kızılay'da yürüyemeyeceği, burada utanarak söylüyorum, hakimlere ‘sizin yüzünüze tükürürler' gibi siyaset tarihimize utanç vesikası olarak geçecek cümleleri ortaya koymuşlardır. YSK'yı tehdit edenler işi en son nereye getirdiler, ‘Siz YSK'ya baskı yapıyorsunuz' diyorlar, hem de ‘hakimler Kızılay'da yürüyemez' dedikten bir gün sonra, ‘bunun sonu Yüce Divan'dır' diyorlar. Bu kadar yıl geçiyor, dünya değişiyor, Türkiye değişiyor, nesiller değişiyor, CHP'nin zihniyeti değişmiyor. Yassı Ada zihniyeti aynen geçerliliğini koruyor. Ne zaman demokrasiden, hukuktan bahsetsek tehdit ile ortaya çıkıyorlar. Ne zaman milletin divanına başvurmaktan bahsetsek Yassı Ada divanını yeniden güncelliyorlar” şeklinde konuştu.

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını hatırlatan Çelik, “Bütün bu süreç boyunca herkesi kucaklamak istiyorum' diyen CHP adayı büyük bir saldırganlıkla, önüne geleni gaflet, dalalet ve hıyanetle suçlayarak cümleler kurmaya başladı. Daha da ötesine gitti, bütün bu süreç boyunca kullandığı sempatik cümlelerin yerini tamamen çatışmacı ve sürece saygın göstermeyenlerin üslubuna uygun davranışı ortaya koşmuş oldu” ifadelerini kullandı.

“YSK mazbatayı birinden alıp başkasına vermedi”

YSK'nın kararına ilişkin konuşan Çelik, “YSK oy çokluğu ile bu kararı aldı. YSK birinin elinden alıp bir başkasını galip ilan etmiyor. Milletin iradesine yeniden başvurmanın, en büyük hakeme başvurmanın karşısında saygılı davranılması gerekiyor. Kendinizden eminseniz, herhangi bir usulsüzlüğün içine girmemişseniz, siyasi tezlerinizden eminseniz o zaman ortaya şu tabloyu koyacaksınız, milletin hakemliğine başvurmaktan daha yüksek bir siyasal çalışma söz konusu olamaz. YSK mazbatayı birinden alıp başkasına vermedi. Şaibelerin ortadan kalkması izin seçimi yeniledi” açıklamasında bulundu.

Kendinden emin olanın sükunetini koruması gerektiğini söyleyen Çelik, “Muhalefet sözcüleri saygılı tutum ortaya koyacakları yerde, karar açıklanır açıklanmaz Türkiye'yi yabancılara şikayet etmeye başlıyorlar. Ne kadar vahimdir ki, Türkiye'yi hiçbir zaman anlamamış olan, AP Raportörünün ‘Türkiye'de demokratik bir geçiş olmayacağını anladık' cümlesini bugün muhalefet partilerinden birisinin açıklamasında birebir gördük. Kes-Kopyala-yaptır ile aynı cümlenin kullanılması, ağzını açan herkesin Türkiye'yi yabancılara şikayet eden bir üslupla hareket etmesi son derece dikkat çekicidir” dedi.

Çelik, “Usulsüzlüklere göz yumarsak bize demokrat diyecekler. Usulsüzlüklere göz yummadığımız için demokratlığımızı eleştirmeye kalkıyorlar” diyerek, şu ifadeleri kullandı:

“Bugünkü karar ‘hakimleri Kızılay'da yürütmeyiz' diyenlere bir cevaptır. ‘Kızılay'da yürürseniz yüzünüze tükürürler' diyenlere bir cevaptır. ‘Sizi Yüce Divan da yargılarlar' diyenlere bir cevaptır.”

“Cumhurbaşkanımız kararı olumlu bulmuştur”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk değerlendirmesinin ne olduğunu sorulması üzerine Çelik, “Cumhurbaşkanımız açısından İstanbul gibi büyük bir şehrin herhangi bir şüphe olmaksızın 5 yıl boyunca önene bakacak bir belediye başkanı tarafından yönetilmesi önemlidir. Cumhurbaşkanımız hayatında bulunduğu hiçbir makama seçilmeden gelmemiştir. Seçilerek iş başına gelen yöneticinin berrak ve net bir sonuçla işbaşı yapmasını önemser, bu bakımdan kararı olumlu bulmuştur” diye konuştu.

“Bahsettiğiniz gibi görüşme trafiği yoktur”

2 Mayıs'tan itibaren Abdullah Öcalan ile görüşüldüğü ve HDP ve AK Parti'nin görüşebileceği, çözüm sürecinin tekrar başlayabileceği yönünde ortaya atılan iddialara ilişkin konuşan Çelik, “Bu belli çevreler tarafından ortaya çıkartılan bir gündem. Bahsettiğiniz parti maalesef çoğu kez terör örgütünden daha ileri bir takım söylemler kullanmıştır. Bahsettiğiniz gibi görüşme trafiği yoktur. Terörle mücadele konusunda kararlı olduğumuzu ifade etmek isterim” şeklinde konuştu.

“Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir”

Cumhur İttifakı konusunda iç bir sorun olmadığını söyleyen Çelik, “Yaşanan bu gelişmeler Cumhur İttifakı'nın altını bir kere daha çizmemize vesile oluyor. Cumhur İttifakı darbe girişimine karşı direnişle ortaya çıkmış, vatandaşımızda karşılık bulmuş, seçimlerde denenmiş başarılı sonuçları görülmüş, Türkiye'nin geleceğe yürüme iradesi bakımından ortak bir takım politikaların paylaşıldığı mekanizmadır. Her iki parti de buna saygı göstermektedir. Cumhur İttifakı güçlenerek yoluna devam etmektedir” ifadelerini kullandı.

“TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum”

TÜSİAD'ın “Ekonomik ve demokratik refah gündemine odaklanmamız gereken bu dönemde seçim ortamına geri dönmek kaygı vericidir” açıklamasının sorulması üzerine Çelik, “TÜSİAD'da da aynı sendrom var. TÜSİAD YSK'nın yetkilerine sahip bir kurum değil. Fakat TÜSİAD sürekli kaygılanmakla meşgul bir kurum. Her ne siyasi tartışma olsa, kutuplaşmaktan, kaygıdan bahsedir. Türkiye'nin reform süreci ile ilgili, ekonomiye odaklanması ile ilgili herhangi bir aksama yok. YSK'nın ortaya koyduğu bir kararın, TÜSİAD gibi bir kurumda kaygı uyandırması bizim için kaygı vericidir” açıklamasında bulundu.

“İçişleri Bakanımızın uhdesindedir bu süreç”

Seçimlere kadar İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini kimin yürüteceği sorusuna açıklık getiren Çelik, “Mazbata iptali söz konusu olduğunda normal şehirlerde valinin yetkisine, büyükşehirlerde İçişleri Bakanlığının yetkisine geçiyor. İçişleri Bakanımızın uhdesindedir bu süreç” dedi.

“Meclis bu süreçte çalışacak”

İlçelerle ilgili itirazlarından olumsuz karar çıkmasından memnuniyet duymadıklarını fakat karara saygı duyduklarını söyleyen Çelik, “Hepsini YSK'nın gerekçeli kararında net bir şekilde göreceğiz” diye konuştu.

Seçim döneminde Meclis'in çalışıp çalışmayacağı konusunda konuşan Çelik, “Meclis'in önünde önemli konular var. Meclis bu süreçte çalışacak. Bu çalışmanın takvimi nasıl olur o konuda bir şey söyleyemem. Bizim parti olarak görüşümüz Meclisin belli bir dönem çalışması yönünde” şeklinde konuştu.

AK Parti'nin adayının yeniden Binali Yıldırım olup olmadığının sorulması üzerine Çelik, “O konuda bir gündemimiz yok. Yolumuza devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Derya Yetim

