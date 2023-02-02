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Sözcü Çelik'ten, bazı büyükelçi ve başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama

Sözcü Çelik'ten, bazı büyükelçi ve başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama
Sözcü Çelik'ten, bazı büyükelçi ve başkonsoloslukların kapatılmasına ilişkin açıklama

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz, bunlar sorumsuz açıklamalardır; bu sorumsuzluk kabul edilemez" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, bazı büyükelçilikler ve başkonsoloslukların güvenlik koşulları nedeniyle kapatılmasına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Sözcü Çelik, "Ülkemizdeki bazı büyükelçiliklerin ve başkonsoloslukların ülkemizin güvenlik koşulları hakkında endişe yaymaya dönük açıklamalar yaptıklarını görüyoruz. Bunlar sorumsuz açıklamalardır. Bu sorumsuzluk kabul edilemez. Türkiye güvenli bir ülkedir. Güvenlik güçlerimiz ve istihbarat birimlerimiz işinin başındadır. Bugün güvensiz olarak nitelenebilecek ülkeler; göçmen düşmanı ve İslam düşmanı siyasi hareketlerin demokrasilere meydan okuduğu, kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e saldırılan yerlerdir. Ülkelerimiz arasındaki ilişkileri geliştirmeyi hedeflemesi gereken misyonların daha özenli ve sorumlu açıklamalar yapmaları gerekir. Türkiye'yi yıpratmaya dönük açıklamaları reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

 

Mehmet Kalay

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