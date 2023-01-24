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Sözcü Çelik'ten, Ermeni Katolik Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

Sözcü Çelik'ten, Ermeni Katolik Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı
Sözcü Çelik'ten, Ermeni Katolik Kilisesi'nde çıkan yangında hayatını kaybedenler için başsağlığı mesajı

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı mesajı yayımladı. Sözcü Çelik, "İstanbul Karaköy'de Surp Pırgiç Ermeni Katolik Kilisesi'nin lojmanında çıkan yangında hayatını kaybeden vatandaşlarımızın değerli ailelerine başsağlığı diliyoruz. Kilise cemaatine ve yangından etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz" ifadelerini kullandı.

Mehmet Kalay

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