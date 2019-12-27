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Sözcü Gazetesi davasında karar verildi

Sözcü Gazetesi davasında karar verildi
Sözcü Gazetesi davasında karar verildi

Sözcü Gazetesi yazarlarının yargılandığı FETÖ davasında Emin Çölaşan ve Necati Doğru, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapse çarptırıldı.

Sözcü gazetesi çalışanlarının FETÖ'den yargılandığı davada mahkeme kararını açıkladı. Mahkeme Emin Çölaşan ve Necati Doğru'yu, “örgüte bilerek ve isteyerek yardım etmek” suçundan 3 yıl 6 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme kararında Mustafa Çetin ve Metin Yılmaz'ı 3 yıl 4 ay, Yücel Arı, Yonca Yücekaleli ve Gökmen Ulu'yu ,ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Sanıklardan Mediha Olgun'un beraatine karar veren mahkeme gazetenin sahibi firari sanık Burak Akbay'ın ise dosyası ayrıldı.

İrem Demir

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