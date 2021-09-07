Sözcü İbrahim Kalın, AB Komşuluk ve Genişleme Komiseri ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılan görüşmede, İbrahim Kalın ile Oliver Varhelyi, Türkiye-AB ilişkilerini etraflıca değerlendirdi. Görüşmede, Türkiye'nin AB üyelik süreci, 18 Mart Mutabakatının güncellenmesi, göç konusunda işbirliği, insani yardımlar, Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, vize serbestisi, Kıbrıs ve Afganistan konuları ele alındı.

Türkiye-AB ilişkilerinin stratejik önemine işaret edilen görüşmede pozitif gündemin muhafaza edilmesi gerektiği ifade edildi. Gümrük Birliği'nin yenilenmesi, göç mutabakatının güncellenmesi ve vize serbestisi hususunda somut adımların atılması beklentisi dile getirildi.

Türkiye ile AB arasındaki Yüksek Düzeyli Diyalog mekanizmasının işletilmesinin pozitif gündeme katkı sağlayacağı vurgulandı. Göç konusunda AB'nin ortak sorumluluk bilinci ile hareket etmesi ve Türkiye'nin yükünün azaltılması gerektiğinin altı çizildi.

Kıbrıs'ta iki devletli çözümün en adil çözüm olduğunun belirtildiği görüşmede, AB'nin bu konuda adil, rasyonel ve tarafsız bir tutum sergilemesinin çözüme katkı sunacağı ifade edildi.

Afganistan'da barış ve istikrarın sağlanması için diplomatik girişimlerin devam etmesi ve oluşabilecek yeni göç dalgasının önlenmesi için Türkiye ile AB'nin yakın işbirliğini sürdürmesi hususunda mutabık kalındı.



Derya Yetim

