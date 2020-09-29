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Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü

Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü
Sözcü İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O'Brien ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert C. O’Brien telefonda görüştü.

İbrahim Kalın ve Robert C. O'Brien arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırıları, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve bölgesel meseleler ele alındı.

Görüşmede, Türkiye'nin Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü ve bağımsızlığını desteklemeye devam edeceği, bölgesel barış ve istikrarın temini için Ermenistan'ın Yukarı Karabağ ve çevresinde işgal ettiği topraklardan çekilmesinin elzem olduğu belirtildi.

Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik saldırılarını sonlandırması ve BMGK ve AGİT kararları çerçevesinde adım atılması gerektiği ifade edildi.

Doğu Akdeniz konusunda ABD'nin dengeli ve tarafsız bir rol sergilemesi beklentisi dile getirildi. Türkiye'nin yapıcı tutumu sayesinde gerçekleşen diyalog ve iş birliği sürecinin karşılıksız bırakılmamasının ve desteklenmesinin bölgesel barışa katkı sağlayacağına vurgu yapıldı.

Türkiye ve ABD arasındaki ekonomik ilişiklerin geliştirilmesinin öneminin de altı çizildi.

Derya Yetim
 

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