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Sözcü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü

Sözcü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü
Sözcü İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Birleşmiş Milletler İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Martın Grıffıths’le görüştü.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen görüşmede Suriye ve Afganistan'daki insani durum ve yardım konuları ele alındı.

Görüşmede; Suriye'de mevcut insani krizin sonlandırılması için siyasi çözüme ulaşmanın elzem olduğu ifade edildi. Suriye'ye insani yardım geçişinin devamını sağlayan 2585 sayılı BMGK kararından duyulan memnuniyet dile getirilirdi. Afganistan'daki insani durumun kötüleşmemesi adına istikrarın sağlanması ve barışçıl geçiş sürecinin önemine vurgu yapıldı.

Ayrıca, Türkiye'nin yeni bir göç dalgasını kaldırma imkanının olmadığı belirtilirken, uluslararası toplumun acilen ve kararlı bir şekilde sorumluluk alması gerektiğinin altı çizildi.

Türkiye ve BM'nin, insani krizlerin önlenmesinde yakın koordinasyon ve işbirliğini sürdürmesi konusunda mutabık kalındı.

Derya Yetim
 

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