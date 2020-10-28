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Sözcü Kalın, 'Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir'

Sözcü Kalın, 'Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir'
Sözcü Kalın, 'Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, “Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” dedi.

Sözcü Kalın, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Son dönemde yeniden gündeme gelen ve aslında yükseliş hızını hiç kaybetmeyen İslam karşıtlığını on başlıkta ele almaya çalıştım.
Mesele derin ama çözümsüz değil. Mesuliyet hepimizin omuzlarında. Doğru adımlar atılmazsa kötülüğün büyümesi kaçınılmaz olacak.

Hiçbir inanç, kutsal ve değere karşı saygısı olmayan Fransız dergisinin Cumhurbaşkanımızla ilgili yayınını şiddetle kınıyoruz. Bunlar sadece kendi müptezelliklerini ve ahlaksızlıklarını ortaya koyuyorlar. Kişi haklarına saldırı, mizah ve ifade özgürlüğü değildir.

Ahlak ve edep yoksunu bu yayınların amacı, nefret ve husumet tohumları ekmektir. İfade özgürlüğünü din ve inanç düşmanlığına dönüştürmek ancak hastalıklı bir zihniyetin ürünü olabilir.

Sağduyu sahibi herkes bu iğrenç yayıncılığı kınamalı ve reddetmelidir” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan

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