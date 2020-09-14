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Sözcü Kalın : 'Türkiye, hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır'

Sözcü Kalın : 'Türkiye, hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır'
Sözcü Kalın : 'Türkiye, hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır'

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kişisel sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarda Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır'' ifadelerine yer verdi.

İşte Sözcü Kalın'ın açıklamaları:

''Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın dirayetli liderliğinde hem sahada hem de masada güçlü bir aktör olarak hak ve menfaatlerini her zaman koruyacaktır. Yunanistan ve AB ülkeleri diplomasiye tanınan şansı heba etmemeli, mütekabil adımlar atmalıdır.

Doğu Akdeniz'de sorunların barışçıl yollardan çözümü mümkündür. Hakkaniyet esasına dayalı, kapsayıcı ve rasyonel yaklaşımlar yapıcı katkı sunacaktır.

Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Ama hiçkimseye de hakkını ve hukukunu yedirtmeme kararlılığındadır. ''

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