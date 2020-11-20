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Sözcü Kalın'dan 39 Afgan tutsağın ölümüne neden olduğu anlaşılan Avustralya'ya tepki

Sözcü Kalın'dan 39 Afgan tutsağın ölümüne neden olduğu anlaşılan Avustralya'ya tepki
Sözcü Kalın'dan 39 Afgan tutsağın ölümüne neden olduğu anlaşılan Avustralya'ya tepki

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Avustralya askerlerinin Afganistan'da kanunsuz şekilde 39 sivili öldürdüğünün açıklanmasına ilişkin sosyal medya hesabından tepki göstererek "Modern barbarlık budur" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Avustralya'ya sivil tutsakların öldürüldüğünün ortaya çıkmasının ardından tepki gösterdi. Avustralya hükümetinin konuyla ilgili başlattığı soruşturmanın ardından Savunma Kuvvetleri Genel Müfettişiliği'nin (IGADF) hazırladığı raporda, 2005 ile 2016 yılları arasında Afganistan'da görevli Avustralya askerlerinin 39 silahsız sivilin tutuklandıktan sonra öldürüldüğü açıklandı.

"Modern barbarlık budur"

Açıklanan rapora ilişkin sosyal medya hesabı Twitter'dan konuyla ilgili paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Modern barbarlık budur: Avustralya ordusuna mensup acemi askerleri adam öldürmeye alıştırmak için Afganistan'da 39 tutsak sivilin kasten öldürüldüğü anlaşılmıştır" ifadelerini kullanarak tepki gösterdi.

Muhammet Mücahit Dereli
 

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