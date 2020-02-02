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Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı

Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı
Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri tarafından, sözde Korona virisüne karşı ilaç satacağı şeklinde vatandaşı dolandırıp tam ödeme yapılacağı esnada parayı veya cüzdanı alıp kaçan kapkaççı yakalandı.

Sözde korona virüsü ilacı satan ve kapkaç yapan şahıs yakalandı - Tıkla İzle

Başkentte Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri ilginç bir operasyona imza attı. Meydana gelen olayda 70 yaşındaki şüpheli kişi kendisi gibi yaşlı bir vatandaşın yanına giderek Çinden yayılan Korona virüsüne karşı ilaç satığını iddia etti. Vatandaşı kandırarak tuzağına düşüren yaşlı kapkaççı, ödeme yapılacağı esnada vatandaşların cüzdanını veya parasını alarak olay yerinden kaçtı. İlerleyen yaşına rağmen hızla koşarak kaçabilen yaşlı şüpheli tanınmamak için birde şapka taktı. Yaşlı dolandırıcının hesaba katmadığı güvenlik kameraları ise kayıttaydı. Polis gelen şikayetler üzerine derinlemesine çalışma başlattı.Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis kişiyi tespit edip belirlenen adrese gerçekleştirdiği operasyonla yakaladı. Zanlının emniyet işlemlerinin de sürdüğü öğrenildi.

İrfan Çalışkan

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