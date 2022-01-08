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Sözer: 'Kazanabilirdik'

Sözer: 'Kazanabilirdik'
Sözer: 'Kazanabilirdik'

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, "İkinci yarıda gol pozisyonlarımız oldu, değerlendirebilseydik maçı kazanabilirdik" dedi.

Süper Lig'in 20. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer, maça hedefli geldiklerini ve oyuna çok iyi başladıklarını söyledi.

İstekli ve arzulu oyunlarına rağmen kontrataktan bir gol yediklerini dile getiren Sözer, “Ama pozisyonlara girmeye devam ettik, çok güzel bir golle skoru eşitledik. Oyuncumuza iki sarı kart gösterilmesini anlayamadık. Biz yine de akıllı oynadık. Sonuçta da ikinci yarı da gol pozisyonlarımız oldu. Değerlendirebilseydik kazanabilirdik. Oyuncularımız çok iyi mücadele ettik. Takım olarak çalıştık. Bir galibiyetle maçı bitirmek isterdik” diye konuştu.

İsa Akar - Akif Yılmaz

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