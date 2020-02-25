Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları Sorgulama| MEB Sözleşmeli Öğretmenlik Sonuçları

Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçları sorgulama meb...Adayların merakla beklediği gün geldi çattı. 20 bin Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçlarının bugün gün içerisinde açıklanması bekleniyor. Sözlü sınavlar, 5-22 Şubat'ta yapılmıştı Atama tercihleri ise 9 ve 13 Mart'ta alınacak, sonuçları ise 18 Mart'ta adaylara ilan edilecek. Mülakat sonuçları MEB sitesinden ilan edilecek. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz bu haberimiz üzerinden Sözleşmeli Öğretmenlik Mülakat Sonuçlarını sorgulayabilirsiniz...

SÖZLÜ SINAV

Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır. Sözlü sınava alınacak

adaylar http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3'te yer alan Sözleşmeli “Öğretmen Sözlü Sınav Aday Değerlendirme Formu” üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Sözlü sınavda adaylar: eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir. Sözlü sınava katılanların sınav puanları Sözlü Sınav Sonuç Ekranına işlenecek;

sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli

öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir.

Sözlü sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden duyurulacaktır.

SINAV İTİRAZI NASIL YAPILIR?



Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

İtirazlar, sözlü sınav komisyonu tarafından değerlendirilecek ve ilgililere bildirilecektir.

TERİCHLER

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 (kırk) eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecektir.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecektir.

Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacaktır.

Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecektir