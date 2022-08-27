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Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvurularının başladığını bildirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 31 Ağustos saat 16.00'ya kadar sürecek olan 2022 Temmuz Sözleşmeli Öğretmenlik Tercih Başvuruları başladığı açıklandı.

Buna göre, sözlü sınavdan 60 ve üstü puan alan adaylar, tercih başvuruları kişisel e-devlet kullanıcı adı ve şifre kullanmak suretiyle e-devlet sistemi üzerinden yapabilecek. Adaylar en fazla 40 tane eğitim kurumunu tercih edebilecek.

Ayrıca, 40 eğitim kurumunu tercih edenler tercih dışı seçenek olarak, “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum” ve “Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum” seçeneklerinden birini işaretleyebilecek. Söz konusu tercihlerin atamaları ise 1 Eylül'de gerçekleşecek.

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