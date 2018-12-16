Sözün Bittiği Yerdeyiz!

Yetersiz ve sağlıksız beslenme sebebiyle 12 yaşında olmasına rağmen sadece 12 kilo. Vücudunda çeşitli yaralar çıkan ve büyük acılar çeken Ebrar, Yemen'deki çaresizce yardım bekleyen binlerce çocuktan sadece bir tanesi.

Yemen'de insani kriz ölümcül noktada! 21 milyon insan gıda sağlık ve hijyen ihtiyaçlarını karşılayamıyor. 10 milyon insan açlık sınırında. 85 bin çocuk yetersiz beslenmeye bağlı hastalıklar yüzünden hayatını kaybetti. Şimdi Yemenli kardeşlerimize destek olmanın tam zamanı.

Dilerseniz YEMEN yazıp 3072'ye SMS göndererek 5 TL yardımda bulunabilirsiniz.