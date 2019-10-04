Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı

Muğla'da küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 44 yaşındaki engelli Murat Metin bir kaç hafta önce örnek bir davranışa imza atarak satacağı mendillerin parasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Metin, bu sürede topladığı paralarla ilk olarak bir alışveriş merkezine giderek 8 adet hediye çeki aldı. Engelli vatandaş ardından Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geldi ve 8 adet alışveriş çekini İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş'a teslim etti. Gültaş yaptığı açıklamada, "Engellilerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı olarak bu davranışından dolayı Murat Metin'i kutluyorum. Sadece engelli arkadaşlarına değil, tüm vatandaşlara örnek oluşturacak bir davranış sergiledi" dedi.

Murat Metin ise, "Bir söz verdik. Sözümüzü tutalım. Yeni fikirlerim de var. Bunları hayata geçirmek için çalışıyorum" diye konuştu.

Mustafa Altar Zeyhan