İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı

Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı
Sözünü tuttu, mendil paralarını kimsesiz çocuklara bağışladı

Muğlalı 44 yaşındaki engelli birey Murat Metin sattığı mendillerin gelirini kimsesiz çocuklara bağışlayarak sözünü tuttu. Metin, Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne giderek 8 çocuğa alışveriş çeki hediye etti.

Muğla'da küçükken geçirdiği rahatsızlık sonucu tekerlekli sandalyeye mahkum olan 44 yaşındaki engelli Murat Metin bir kaç hafta önce örnek bir davranışa imza atarak satacağı mendillerin parasını kimsesiz çocuklara bağışlayacağını söylemişti. Metin, bu sürede topladığı paralarla ilk olarak bir alışveriş merkezine giderek 8 adet hediye çeki aldı. Engelli vatandaş ardından Muğla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'ne geldi ve 8 adet alışveriş çekini İl Müdür Yardımcısı Kudret Gültaş'a teslim etti. Gültaş yaptığı açıklamada, "Engellilerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı olarak bu davranışından dolayı Murat Metin'i kutluyorum. Sadece engelli arkadaşlarına değil, tüm vatandaşlara örnek oluşturacak bir davranış sergiledi" dedi.

Murat Metin ise, "Bir söz verdik. Sözümüzü tutalım. Yeni fikirlerim de var. Bunları hayata geçirmek için çalışıyorum" diye konuştu.

Mustafa Altar Zeyhan

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.