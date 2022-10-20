SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye fırlattı

ABD merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha Falcon 9 roketi ile başarılı bir şekilde yörüngeye gönderdi. ABD'nin Florida eyaletinde yer alan Kennedy Uzay Merkezi'ndeki Fırlatma Kompleksi'nden fırlatılan Starlink uyduları yörüngeye sorunsuz bir şekilde ulaşırken, SpaceX bu yıl 46'ncı şu ana kadar ise 63'üncü Starlink misyonunu tamamladı. Son fırlatma ile yörüngedeki Starlink uydu sayısı 3 bin 500'ü aştı.

Fırlatmanın ardından Falcon 9 roketi, başarılı şekilde Dünya'ya geri dönerek, Atlantik Okyanusu'nda bulunan Otonom Uzay Limanı Drone Gemisi'ne iniş yaptı.

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