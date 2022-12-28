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SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi
SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi

SpaceX'in 54 Starlink uydusunu taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden başarılı bir şekilde fırlatıldı.

SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi - Tıkla İzle

ABD'li iş adamı Elon Musk'ın sahibi olduğu uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, 54 Starlink uydusunu daha yörüngeye gönderdi. İnternet uydularını taşıyan Falcon-9 roketi, Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri Üssü'nden yerel saatle 04.35'de başarılı bir şekilde fırlatıldı. Falcon-9'un ilk aşama güçlendiricisinin fırlatmanın ardından okyanus yüzeyindeki "insansız platforma" ineceği kaydedildi. Aldığı yeni lisansla farklı yörüngelere uydu gönderme iznine erişen SpaceX'in son fırlatılan uydular sayesinde abone yoğunluğu yaşanan bölgelere daha hızlı internet erişimi sağlayacağı belirtildi.
 

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